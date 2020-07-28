فيروس كورونا: باكستان تدعو مواطنيها إلى شراء الأضاحي عبر الإنترنت
إسلام آباد- (بي بي سي):
دعت السلطات الباكستانية سكان البلاد إلى اللجوء إلى الإنترنت لشراء أضاحي العيد في مسعى منها لوقف تفشي فيروس كورونا.
وقالت السلطات إنه فيه حال تعذر شراء الأضحية عبر الإنترنت فإنه يجب على من يدخل سوق الماشية ارتداء كمامة الوجه.
وأدت القيود التي تفرضها الحكومة لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي هذا العام إلى تراجع أعداد الزبائن المترددين على الأسواق الصاخبة في العادة، والتي تقام، مثل باقي البلدان الإسلامية، في المراكز الحضرية، قبل واحدة من أهم المناسبات الإسلامية.
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