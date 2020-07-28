العراق يحذر من "مجموعات إجرامية خطيرة" بين المتظاهرين

بغداد- (د ب أ):

حذرت وزارة الداخلية العراقية، االثلاثاء، من وجود "مجموعات إجرامية خطرة" في ساحة التحرير تسعى لإثارة الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "القوات الأمنية في ضوء نتائج التحقيق الأولية في أحداث ليل الأحد، رصدت مجموعات إجرامية خطرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى حفظ أمن الساحة وحق التعبير السلمي عن الرأي".

وذكر البيان أن"القوات الأمنية ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهين لأي سبب كان، وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن، وعلى المتظاهرين التعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية الساحة وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال لنسبها إلى القوات الأمنية".

وقالت الوزارة في بيانها أنه "على شبابنا الواعي أن ينظر بعين المسؤولية إلى المسار الخطر الذي تحاول فيه جماعات مسلحة خارجة على القانون جر البلاد إليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن عن فتح تحقيق في ملابسات ما حدث بساحة التحرير وتقديم الحقائق خلال 72 ساعة ومحاسبة من تسبب في معاناة المواطنين.

وبحسب مفوضية حقوق الانسان العراقية، قتل اثنين من المتظاهرين، وأصيب أكثر من 11آخرين خلال الاضطرابات التي رافقت المظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد ليل الأحد الماضي، بعد استخدام القوات الأمنية العنف المفرط ضد المتظاهرين.