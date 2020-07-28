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أول إعصار بالأطلسي في 2020.. مقتل شخصين وفقدان 4 بالمكسيك جراء "هانا"

10:25 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
أول إعصار بالأطلسي في 2020.. مقتل شخصين وفقدان 4 بالمكسيك جراء "هانا"

مكسيكو سيتي- (أ ف ب): قتل شخصان واعتبر أربعة في ع

مكسيكو سيتي- (أ ف ب):

قتل شخصان واعتبر أربعة في عداد المفقودين في المكسيك مع عبور العاصفة هانا التي تسببت بفيضانات في شمال شرق البلاد، كما أعلن الدفاع المدني أمس الاثنين.

والقتيلان هم امرأة وابنتها جرفهما تيار نهر فاض إثر العاصفة، فيما كانتا تحاولان عبور ولاية كواهيلا الحدودية مع الولايات المتحدة على متن شاحنة صغيرة، وفق ما أفادت الصحافة المكسيكية.

وسجل فقدان الأشخاص الأربعة أيضاً في هذه الولاية التي طالتها أمطار غزيرة خلال الساعات الـ48 الأخيرة.

ولا يزال أكثر من ألف مكسيكي في ملاجئ مؤقتة بعد عبور هانا، وهو أول إعصار في ساحل الأطلسي في عام 2020.

وبعدما عبر تكساس برفقة أمطار غزيرة ورياح عاتية، تراجع الإعصار هانا إلى عاصفة استوائية.

إلا أن خبراء الأرصاد الجوية حذروا من خطر وقوع فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال المكسيك.

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مكسيكو سيتي المكسيك ساحل الأطلسي

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