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النواب الليبي: الدور المصري والسعودي مهم لدعم استقرار ليبيا

01:32 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
النواب الليبي: الدور المصري والسعودي مهم لدعم استقرار ليبيا

عبد الله بليحق

ليبيا - (أ ش أ)


أكد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن الدور المصري والسعودي والعربي بشكل عام مهم لدعم الاستقرار في ليبيا ولدعم المؤسسات الشرعية الممثلة لإرادة الشعب الليبي "مجلس النواب" للتصدي للأخطار التي تحيط بليبيا والتدخلات الخارجية الداعمة للإرهاب.
وأعرب بليحق، في تصريح أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الاثنين، عن أمله في أن يكون هناك موقف عربي موحد بشأن الأخطار المحدقة بليبيا التي تؤثر على المنطقة بالكامل.
وشدد على أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يواصل زياراته الخارجية لدعم وقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي، موضحًا أن البرلمان هو الجسم الذي يمكنه تمثيل إرادة الليبيين، أما حكومة الوفاق ففشلت في إنهاء الأزمة الليبية وأصبحت تمثل طرفا في النزاع وتحالفت مع المليشيات والدول الداعمة للإرهاب من أجل الحفاظ على مكانها وسلطتها.

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Asha
عبد الله بليحق ليبيا مجلس النواب الليبي السعودية

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