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الهند تكشف عن نتائج التجارب الأولية للقاح ضد كورونا

01:28 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
الهند تكشف عن نتائج التجارب الأولية للقاح ضد كورونا

فيروس كورونا في الهند

وكالات

وصفت صحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية بأن نتائج التجارب الأولية للقاح "كوفاكسين" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) بإنها "مشجعة" وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".

وتعمل على تطوير اللقاح الهندي شركة "بهرات بيوتيك إنديا" بالتعاون مع المعهد الوطني للفيروسات في الهند التابع للمجلس الهندي للأبحاث الطبية.

وقالت الباحثة الرئيسية في فريق تجربة اللقاح، الدكتورة سافيتا فيرما، إن 6 أشخاص قد تم بالفعل إعطاؤهم اللقاح في الجزء الثاني من المرحلة الأولى من الاختبارات. وأضافت: "تم الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الأولى من تجربة اللقاح كوفاكسين، وتم إعطاء اللقاح لـ 50 شخصا في جميع أنحاء الهند وكانت النتائج مشجعة".

وستشمل المرحلة الثانية حوالي 750 متطوعًا في 12 موقعًا اختارها المجلس الهندي للأبحاث الطبية.

الهند شركة بهرات بيوتيك إنديا لقاح ضد كورونا فيروس كورونا

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