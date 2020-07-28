الرئيس الجزائري يتلقى تقريرًا حول حقوق الانسان في بلاده خلال 2019

الجزائر - (أ ش أ)

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إنه "استقبل الرئيس عبد المجيد تبون مساء اليوم، بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، عملا بالمادة 199 من الدستور".

من جانبه، قال لزهاري في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس تبون "وجدت لدى رئيس الجمهورية تشبعا كبيرا بثقافة حقوق المواطن وأن المهمة الأولى للدولة في كل سياستها هي الحفاظ على هذه الحقوق".

وأضاف "لاحظنا وجود إرادة سياسية قوية من أجل التمسك بحقوق الإنسان وتجسيدها سيما منها حرية التعبير واستقلالية القضاء وحرية تكوين الجمعيات وحرية التظاهر السلمي في إطار القوانين وبما يحافظ على أركان الدولة".

وأوضح أن التقرير تناول أساسا الحراك الذي كان يطالب بحقوق الإنسان وبانتخابات نزيهة وشفافة وبالقضاء على المال الفاسد.

وشدد على ضرورة إرجاع الثقة للشعب الذي أكد على تجسيد حقوق الإنسان في جميع المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق الحلم الأساسي لبيان ثورة أول نوفمبر 1954.