السودان يكشف عن مقترحاته بشأن مفاوضات سد النهضة

الخرطوم - (د ب أ)



قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إنه تم قبول طلب السودان بتأجيل المفاوضات بين بلاده ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات، مؤكدا أن هذه أول مرة يتقدم فيها السودان بمثل هذا الطلب منذ انطلاق المفاوضات بين الدول الثلاثة في عام 2011.

وشدد عباس، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين، عقب مفاوضات بين الدول الثلاث، على أنه لا يوجد أي تنسيق بين الجانبين السوداني والمصري في ما يخص طلب تأجيل المفاوضات أو المقترحات التي تقدم بها لنجاح المفاوضات.

وذكر أن المقترحات الأربعة التي تقدم بها السودان، اليوم الاثنين، في مفاوضات سد النهضة بحضور جميع الأطراف في المفاوضات، لا تمثل شروطًا، وإنما هي مقترحات لضمان نجاح المفاوضات.

وأوضح عباس أن هذه المقترحات تتمثل في إعطاء دور أكبر للخبراء، وحصر التفاوض في النقاط العالقة دون إضافة أي نقاط جديدة، بجانب اقتراح أجندة محددة لفترة التفاوض المقبلة والمحددة بأسبوعين، وإعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف والبناء علي ما سبق وتم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة.

واشاد عباس بالتقرير الذي تم تقديمه خلال الجولة السابقة من المفاوضات ووصفه بالمحايد والعلمي.

واستطرد أن أكثر الموضوعات تعقيدًا في مفاوضات سد النهضة في الفترة السابقة كانت في الجانب القانوني وليس الجوانب الفنية.

وتابع أن الضمان الوحيد للتعاون بين الدول الثلاث هو توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الأول والتشغيل.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن في بيان عبر التلفزيون الإثيوبي الوطني: "أكملنا بنجاح المرحلة الأولى من ملء سد النهضة دون أن نضايق، أو نؤذي أحدًا".

من جانبها، تعارض مصر أي إجراءات إحادية تتعلق بملء السد .