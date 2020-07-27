الجمهوريون يعتزمون خفض إعانة البطالة للمتضررين من كورونا

واشنطن - (د ب أ)

قال مصدران مطلعان على خطة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري، إن الأعضاء يقترحون خفض إعانة البطالة المؤقتة التي يتم صرفها للعاطلين في إطار إجراءات التخفيف من حدة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، من 600 دولار أسبوعيًا حاليًا إلى 200 دولار فقط، حتى تتمكن الولايات الأمريكية من تطوير نظام يتيح منح العاطلين حتى 70 في المئة من دخلهم السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصدرين القول إن الخطة التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدعو إلى إقرار فترة انتقالية مدتها شهرين، وبعدها يتم السماح للولايات بطلب تمديدها شهرين إضافيين إذا لم تتمكن من تطبيق نظام الحساب الجديد.

ومن المقرر أن يطرح ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وغيره من قيادات الجمهوريين، سلسلة من القوانين التي تمثل خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة المقدرة بنحو تريليون دولار، رغم الانقسامات الحادة بين الشيوخ الجمهوريين أنفسهم حول تفاصيل هذه الخطة.

في الوقت نفسه، فإن الكشف عن مقترحات الجمهوريين سيكون نقطة البداية للمفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي والذين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب ويقترحون خطة تحفيز بقيمة 5ر3 تريليون دولار.

ويرى الجمهوريون أن استمرار صرف 600 دولار أسبوعيا إعانة بطالة للعاطلين يشجعهم على عدم العودة إلى العمل بسبب القيمة المرتفعة للإعانة.