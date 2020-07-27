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لا حصانة للشباب.. لرتفاع ملحوظ في إصابات كورونا لمن دون ٣٩ سنة في كندا

11:05 م الإثنين 27 يوليه 2020
لا حصانة للشباب.. لرتفاع ملحوظ في إصابات كورونا لمن دون ٣٩ سنة في كندا

أرشيفية

كتب- محمد صفوت

سجلت كندا خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات فيروس كورونا بين الشباب، على عكس ما كانت تسجل قبل ذلك، وأطلقت السلطات الصحية تحذيرًا من أن الشباب غير محصنين ضد الوباء.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه في الأسبوع الذي انتهى في 22 يوليو الجاري، كان معدل الإصابات الأعلى في أوساط الشباب في كندا، البالغة أعمارهم بين 20 و29 عامًا (14,4 و13,8 إصابة لكل 100 ألف شخص على التوالي)، يليهم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 30 و39 سنة.

وحذرت مسؤولة الصحة العامة الكندية تيريزا تام، أمس الأحد، من أن ٦٣% من الإصابات في البلاد سجلت لمن هم دون ٣٩ عامًا، لافتة إلى أن نحو ثلثهم نقلوا إلى المستشفيات، مشددة على أن كبار السن ليسوا وحدهم الذين يواجهون خطر المعاناة من مضاعفات صحية خطيرة بسبب "كوفيد-١٩".

لكنها عادت اليوم، لتغرد عبر "تويتر" قائلة: "أعتذر عن الخطأ الذي تم بالأمس، هناك نحو ٦١% من الإصابات سجلت لفئات الشباب الأصغر من ٣٩ عامًا، وأن ٢١% منهم نقلوا إلى المستشفيات".

وتعتبر تلك النسبة بين صفوف الشباب كبيرة مقارنة بالفترة الماضية في كندا، وحتى مقارنة بالإحصاء الذي يصدر عن باقي دول العالم.

يشار إلى أن فرنسا، أعلنت تسجيل ارتفاع ملحوظ بين المصابين من الشباب خلال الأسبوع الماضي، وقال جيروم مارتي، رئيس اتحاد الأطباء العامين الفرنسيين، إن العطلة الصيفية ستكون نقطة حاسمة في أزمة كورونا، مضيفًا: "كل شيء في خطر في الأسابيع الثلاثة المقبلة لأننا ندخل الفترة الصعبة" حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

والجدير بالذكر أن كندا سجلت حتى اليوم، نحو ١١٤١٧٥ إصابة، وما يقرب من ٩ آلاف وفاة بفيروس كورونا، بحسب إحصاء "ورلد ميترز".

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