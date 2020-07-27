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رئيس البرازيل يعود إلى عمله بعد شفائه من كورونا

10:50 م الإثنين 27 يوليه 2020
رئيس البرازيل يعود إلى عمله بعد شفائه من كورونا

جايير بولسونارو

البرازيل - (أ ش أ)

عاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى عمله كالمعتاد بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد للكشف عن فيروس كورونا، خلوه من الإصابة.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الاثنين، بأن الرئيس جايير بولسونارو، عاد اليوم الاثنين، إلى عمله المعتاد في قصر "بلانالتو" مقر العمل لرئيس الدولة، بعد أن أعلن شفائه.

وأشار الموقع، إلى أن الرئيس ارتدى كمامة واقية، وتجنب مصافحة الناس.

ومن المقرر أن يلتقي بولسونارو اليوم بوزير الدفاع ووزير الاقتصاد.

والرئيس بولسونارو البالغ من العمر 65 عامًا، من أبرز منتقدي القيود التي يتم فرضها على مختلف قطاعات الاقتصاد لاحتواء تفشي الفيروس في بلده الذي سجل أكثر من مليونين و280 ألف إصابة، ليحل ثانيا، بعد الولايات المتحدة، في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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