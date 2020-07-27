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حفتر ورئيس الاتحاد الأفريقي يبحثان قضية إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا

10:49 م الإثنين 27 يوليه 2020
حفتر ورئيس الاتحاد الأفريقي يبحثان قضية إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا

خليفة حفتر

ليبيا - (أ ش أ)

بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الرئيس سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، أهم القضايا على الساحة الليبية ومكافحة الإرهاب وتدخلات تركيا السلبية في الشأن الداخلي الليبي، وإرسالها لآلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا، مما يهدد المنطقة ويغذي التطرف والإرهاب.

وذكر موقع ليبيا الحدث أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي دور الاتحاد الأفريقي في رعاية العملية السياسية، والتأكيد على دعم الحوار "الليبي - الليبي" بعيدًا عن الأطراف الداعمة للإرهاب لضمان إرساء قواعد السلام والأمن في ليبيا والقارة الأفريقية.

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خليفة حفتر جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تركيا ليبيا

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