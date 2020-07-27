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كندا: الهجرة تساهم في انتعاش وتعافي اقتصاد البلاد

10:20 م الإثنين 27 يوليه 2020
كندا: الهجرة تساهم في انتعاش وتعافي اقتصاد البلاد

كندا

كندا - (أ ش أ)

أكدت الحكومة الكندية، أهمية الهجرة في الانتعاش الاقتصادي خلال أزمة فيروس كوفيد-19.

جاء ذلك في منتدى الوزراء المسؤولين عن الهجرة.

وتسلط الخطة الاستراتيجية الفيدرالية-الإقليمية للهجرة 2020-2023، الضوء على كيفية مساهمة الوافدين الجدد في بناء مجتمعات نابضة بالحياة وبلد شامل ومزدهر من خلال نظام الهجرة الكندي.

وقال ماركو مينديسينو، وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي: "إن الهجرة لا تساعد فقط في توصيل الغذاء والوقود والإمدادات الصحية، بل ستكون أيضا مفتاح انتعاشنا الاقتصادي على المدى الطويل".

وأضاف "معا، سنواصل الترحيب بالقادمين الجدد لضمان بناء دولة متنوعة ومزدهرة وقوية."

من جانبها، ذكرت وكالة شؤون الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية - في بيان - إن الطلاب الدوليين والعمال المهرة هم من بين الوافدين الجدد المهمين "الحيويين" في مساعدة كندا على تعزيز انتعاشها الاقتصادي، ومساعدة المجتمعات المحلية على المضي قدما على المدى الطويل.

وأثناء معالجة تحديات جذب الوافدين الجدد إلى كندا، أشار الوزراء إلى تطوير برنامج ترشيح محلي جديد للمساعدة في تعزيز برامج الترشيح الإقليمية للبلاد، وهو برنامج للعاملين الذين لديهم المهارات والتعليم والخبرة العملية، للمساهمة في اقتصاد إقليم معين من الأقاليم.

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كندا الهجرة الانتعاش الاقتصادي فيروس كورونا

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