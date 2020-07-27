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أكثر من 300 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية خلال 2020

10:15 م الإثنين 27 يوليه 2020
أكثر من 300 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية خلال 2020

وزارة الداخلية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

قالت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، إن ما يزيد على 300 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية خلال الأشهر الستة الماضية وهو تقريبًا مثلي عدد من حصلوا عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في نُسختها الإنجليزية، عن فلانتينا كازاكوفا مديرة إدارة الهجرة بالوزارة قولها "نرى زيادة في عدد المتقدمين للحصول على الجنسية الروسية بنحو المثلين عن العام الماضي، لنحدد الأرقام فهذا يعني أن ما يزيد على 300 ألف شخص حصلوا على الجنسية الروسية خلال نصف هذا العام".

وأرجعت المسؤولة هذه الزيادة إلى تعديلات أدخلت على التشريعات خلال هذا العام تضمنت خفض مدة النظر في طلبات الجنسية من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر إلى جانب إعفاء مواطني بيلاروسيا وأوكرانيا من إجراء المقابلة إن هم صنفوا متحدثين باللغة الروسية.

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وزارة الداخلية الروسية الجنسية الروسية

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