الجيش اللبناني: سقوط قذيفة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان مساء اليوم الاثنين، عن سقوط قذيفة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على منزل جنوب لبنان، دون أن تنفجر واقتصرت الأضرار على الماديات.

وقال بيان قيادة الجيش إنه "بتاريخه، وقرابة الساعة 16:05 بالتوقيت المحلي، سقطت قذيفة أطلقتها مدفعية العدو الإسرائيلي على منزل المواطن محسن أبو علوان في بلدة الهبارية من دون أن تنفجر، واقتصرت الأضرار على الماديات".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش، تعمل في المنطقة على تفكيكها وإزالتها.

وأشار البيان إلى أنه تتم متابعة موضوع الاعتداء بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل".

كانت المدفعية الإسرائيلية، قد قصفت بعد ظهر اليوم، المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا ومحيط موقع رويسات العلم جنوب لبنان.

وجاء القصف الإسرائيلي بعدما اعلن الجيش الإسرائيلي عن احباط عملية تسلل من جانب عناصر تابعة لحزب الله.

واتهم رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بانه وراء محاولة التسلل.

من جانبه "حزب الله" قد نفى كل ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن إحباط عملية تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين المحتلة كما نفى حصول أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي معتبراً أن الأمر محاولة لاختراع انتصارات وهمية كاذبة.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترًا منذ مقتل أحد عناصر "حزب الله" ويدعى علي كامل محسن، في غارة إسرائيلية استهدفت الأسبوع الماضي موقعًا عسكريًا قرب مطار دمشق الدولي.