الصحة العالمية تحذر: الإبقاء على إغلاق الحدود ربما يصبح عديم النفع

سويسرا - (أ ش أ)

حذر مدير الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، اليوم الاثنين، من أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليست استراتيجية قابلة للتطبيق في الأيام المقبلة وقد تكون عديمة النفع.

وأضاف راين، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت نقلته قناة "العربية الحدث": "سيصبح من شبه المستحيل على البلدان أن تبقي حدودها مغلقة في المستقبل القريب"، محذرا في الوقت ذاته من عدم اتباع الإجراءات المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع "من الصعب للغاية إيجاد سياسة تناسب الجميع في بلد صغير يخلو من أية إصابة بوباء كوفيد-19 الناجم عن كورونا، وقد تشكل إصابة واحدة من خارج الدولة في كارثة، فحين قد لا يُحدِث إغلاق الحدود في بلد ترتفع الإصابات فيه أي فرق".