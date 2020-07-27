عقيلة صالح: كل المبادرات الهادفة لحل الأزمة الليبية لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات

وكالات

قال رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إن كل المبادرات الهادفة لحل الأزمة الليبية، لا تتعارض مع اتفاق الصخيرات الموقع في ٢٠١٥، موضحًا أن الخلل ليس في الاتفاق لكن بمن نفذه، حسبما ذكرت العربية.

وتابع صالح، أن المغرب لديه صوتًا مسموعًا في ليبيا، وذلك خلال زيارته للمغرب لمناقشة الأزمة الليبية الراهنة.

وأكد صالح على أن سعيهم لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

من جانبه قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، ناصر بوريطة، إن زيارة صالح للمغرب مهمة لافتًا إلى أن هناك مبادرات ليبية بناءة يمكنها حل الأزمة الراهنة.

وأوضح أن المغرب ليس لديه أي مبادرة تتعلق بالشأن الليبي، ودعا الليبيين إلى الحوار بعيدًا عن الأجندات الخارجية.