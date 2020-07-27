الدفاع الروسية تعلن اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

روسيا - (أ ش أ)

اعترضت طائرة حربية روسية من طراز "سوخوي ٢٧" اليوم الاثنين، طائرة فوق البحر الأسود، قالت عنها وزارة الدفاع الروسية، إنها طائرة تجسس أمريكية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية قالت فيه إن طائرة سوخوي اعترضت طائرة أمريكية فوق البحر الأسود كانت تمارس عمليات تجسس.

وكانت الدفاع الروسية، أعلنت الجمعة، عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية خلال تحليقها على مقربة مباشرة من حدود البلاد فوق مياه البحر الأسود.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزراة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن الوسائل الروسية الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي فوق المياه الدولية في البحر الأسود رصدت اليوم الجمعة هدفا جويا يقترب من حدود البلاد، وأن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-27" اقلعت لاعتراض هذا الهدف واقتربت منه لمسافة آمنة، ليتبين أنه طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوينج بيه-8 أي بوسيدون".

وأوضح المركز أن الطائرة الأمريكية قامت بالدوران وابتعدت عن الحدود، ثم عادت المقاتلة الروسية بسلام إلى قاعدتها، مشيرا إلى أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بالتوافق الصارم مع قواعد الملاحة الدولية.

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يومي الأربعاء والخميس الماضيين عن اعتراض طائرة استطلاع أمريكية من هذا الطراز قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.