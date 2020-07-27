دبلوماسي أمريكي: تنسيق كبير مع دول الخليج لمواجهة التحديات بالمنطقة

الكويت - (أ ش أ)

أكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران كبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأمريكي، براين هوك، أن هناك تطورا وتنسيقا كبيرين بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أهمية استراتيجية العمل الجماعي مع هذه الدول واستمراره.

وجدَّد هوك، في مؤتمر صحفي عن بعد اليوم الاثنين، مع وسائل الإعلام الكويتية، بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت، التزام واشنطن بأمن المنطقة، والعمل وفق استراتيجية العمل الجماعي، ومنع كل ما يمكن أن يؤثر على استقرارها أو البنية التحتية للصناعة النفطية، وحرية الحركة الملاحية على امتداد الخليج.

وأكد ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ومنع انتشار الأسلحة وسباق التسلح ومكافحة الإرهاب، ومنع وصول الأسلحة إلى بؤر التوتر.

ورداً على سؤال عن جهود الكويت في وحدة الصف الخليجي، قال هوك "نؤكد خلال زيارتنا للكويت، أهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التهديدات، ونثمن استمرار جهود المصالحة الكويتية التي أدت دورا كبير في هذا الموضوع لسنوات بقيادة سمو الأمير، ولدى الكويت فريق متمكن يُعتمَد عليه في العمل على تحقيق المصالحة الخليجية، خصوصا أن الأزمة الخليجية طالت أكثر مما ينبغي".

وأشار إلى أهمية تمديد قرار مجلس الأمن بحظر بيع وشراء الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما في تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم ومنع سباق التسلح.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الكويتية، أكد هوك الاحترام الكبير الذي تكنه الولايات المتحدة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لافتا إلى أن صداقة متينة تجمع أمير الكويت والرئيس الأمريكي.

ونوه المبعوث الأمريكي بأهمية الدور الكويتي إقليميا ودوليا، وجهودها حيال التحديات الماثلة في المنطقة، وبدورها في وحدة الصف الخليجي.

وأشار هوك إلى أنه عقد اجتماعين اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح؛ حيث كانت محادثات مثمرة ومتعددة الأوجه، وتناولت مناقشة أبرز ملفات المنطقة وحفظ الأمن والسلم فيها، وأهمية العمل الجماعي لتخفيف التوتر فيها