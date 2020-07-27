المعارضة التركية: نجهز تحالفا للإطاحة بأردوغان في الانتخابات القادمة

تركيا - (أ ش أ)

قال المعارض التركي كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الاثنين، إن حزبه سيقيم تحالفا قويا ضد حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة سيكون قادرا على الإطاحة به.

وتعهد أوغلو - في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث" - بأن هذا التحالف سيرسخ للديمقراطية وسيجلب رئيسا محايدا عوضا عن أردوغان.

وأكد كمال أوغلو، أن المعارضة التركية قادرة على الانتصار على النظام، والبداية كانت بالمحليات التي حسمت للمعارضة.

وتابع زعيم المعارضة التركية، "نمر بأزمة خطيرة، ونحن سنخرج تركيا من هذه الأزمة بكل إيمان وإصرار وعزيمة، فليس من حق أي مواطن، خاصة مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، فقدان الأمل، ولن ينسى أحد مسيرة الدفاع".

واتهم كمال أوغلو، أردوغان بتدمير السياسة الخارجية التركية، مشددا على ضرورة كتابة دستور جديد للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.