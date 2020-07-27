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النمسا: ضبط 2255 حالة غش للحصول على مساعدات اجتماعية بـ11.5 مليون يورو

06:06 م الإثنين 27 يوليه 2020
النمسا: ضبط 2255 حالة غش للحصول على مساعدات اجتماعية بـ11.5 مليون يورو

وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر

النمسا - (أ ش أ)

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه تم ضبط 2255 حالة غش في الحصول على المساعدات الاجتماعية بدون وجه حق، مما وفر نحو 11.5 مليون يورو على البلاد.

وقال نيهمر - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن حالات الغش البالغة 2255 حالة تم رصدها فى العام الماضي 2019، وتمثل زيادة بنسبة 206 فى المائة عن عام 2018، كما تم الكشف عن 50 طريقة احتيال وغش في الحصول على تلك المساعدات.

وأكد وزير الداخلية، أن الجهة الأمنية المنوط بها هذا الأمر، تبذل كل ما في وسعها لتحديد واكتشاف المحتالين، مشيرا إلى تسجيل نحو 113 حالة غش وتزوير للحصول على المساعدات الاجتماعية فى مدينة سالزبورج وحدها.

وأوضح الوزير، أن معظم الحالات عبارة عن معاشات وإعانات بطالة لأشخاص غير مقيمين داخل النمسا وإنما عادوا إلى أوطانهم الأصلية.

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