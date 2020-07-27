الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية لحزب الله في مزارع شبعا

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط عملية لحزب الله اللبناني في مزارع شبعا.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على موقع تويتر، أن الجيش أحبط "عملية تخريبية" في منطقة جبل روس، حيث تمكن من إحباط عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين ثلاثة إلى أربعة أفراد و"تسللت لأمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية".

وأضاف :"لا نعرف وضع المخربين الصحي، والتي رُصدت إصابة عدد منهم".

وأكد عدم حدوث إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.