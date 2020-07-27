كندا: إصابات كورونا تصل إلى 115 ألفا و789 حالة والوفيات 8934

تورنتو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 115 ألفا و789 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغ 8934. وقد تعافى 100 ألف و969 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 26 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا .