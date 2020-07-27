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قطر تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

04:17 م الإثنين 27 يوليه 2020
قطر تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أرشيفية

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاثنين تسجيل 292 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة التي تم تسجيلها في البلاد إلى 109597 حالة.

ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة عند 165 حالة.

وتعافي 304 من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 106328 حالة.

فيروس كورونا قطر وزارة الصحة العامة القطرية

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