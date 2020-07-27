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بلومبرج:إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بكورونا

04:13 م الإثنين 27 يوليه 2020
بلومبرج:إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بكورونا

روبرت أوبراين

واشنطن- (د ب ا):

أفادت شبكة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أصيب بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت بلومبرج عن اشخاص قالت إنهم مطلعون قولهم إن أوبراين لم يتواجد في مكتبه منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت أن أحد هؤلاء الأشخاص قال إن إصابة أوبراين بالفيروس جاءت عقب حضوره فعالية أسرية، موضحا أنه يخضع للعزل في منزله ويقوم بمعظم عمله عبر الهاتف.

روبرت أوبراين واشنطن فيروس كورونا

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