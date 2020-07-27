انفجار واشتباكات بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

(وكالات):

شهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

وأفادت "روسيا اليوم" بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة مزارع شعبا على الحدود الجنوبية اللبنانية المتاخمة لإسرائيل وسوريا.

وقالت روسيا اليوم إن عدة قذائف إسرائيلية سقطت في محيط بلدة كفرشوبا بمنطقة مزارع شبعا.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس. على السكان البقاء في المنازل. يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية. يجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية".

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنباء عن تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل الشمالية قرب لبنان.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا لعقد اجتماع طارئ على خلفية هذه التطورات.

وأضافت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، غادر اجتماعا مع حزب تحالف "أزرق أبيض" الذي يقوده وتحدث عبر خط الطوارئ حول "حادث أمني غير عادي" في الشمال.