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أمريكا: تراجع معدل زيادة إصابات كورونا إلى 1.3% خلال 24 ساعة

02:55 م الإثنين 27 يوليه 2020
أمريكا: تراجع معدل زيادة إصابات كورونا إلى 1.3% خلال 24 ساعة

أرشيفية

نيويورك- (د ب أ):

زاد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% فقط خلال 24 ساعة حتى الساعة 0449 صباح اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4.23 مليون حالة،بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني لحالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية على مدى الأسبوع الماضي، وهي (1.7%).

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة التي بلغت 452 ألفا و288 حالة، بزيادة 1.3% خلال 24 ساعة .

وسجلت ولاية ألاسكا زيادة بنسبة 8% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 2525 حالة .

أما ولاية تكساس فقد سجلت أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 86 شخصا.

فيروس كورونا نيويورك أمريكا الولايات المتحدة

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