الكويت تسجل 5 وفيات و606 إصابات جديدة بكورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 438 حالة.

وذكرت الوزارة، على حسابها على موقع تويتر، أنه تم تسجيل 606 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 64 ألفا و379 حالة.

وأشارت إلى وجود 121 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت الوزارة أن 684 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 55 ألفا و57 حالة.