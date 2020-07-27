العشرات يقاطعون "تويتر" بسبب منشورات معادية للسامية

تل أبيب/لندن- (د ب أ):

أعلن عشرات الأشخاص أنهم سوف يقاطعون موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، بسبب منشورات معادية للسامية تم نشرها على الموقع الإلكتروني.

وقال رواد "تويتر" إنهم لن يستخدموا المنصة لمدة 48 ساعة، بدءا من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد أن قاموا بإطلاق هاشتاج (#NoSafePlaceForJewHate)،"لا يوجد مكان آمن لكراهية اليهود" ردا على نشر مغني الراب البريطاني وايلي، تغريدات معادية للسامية على صفحته.

وشارك مستخدمون ولاسيما في بريطانيا، في الانسحاب من الموقع الالكتروني، ومن بينهم عناصر المعارضة من الديمقراطيين الليبراليين الذين كتبوا أنهم قاموا بذلك "احتجاجا على التقاعس المخزي ضد التعليقات المعادية للسامية (التي تم نشرها) على المنصة".

وكان مغني الراب وايلي، 41 عامًا، كتب في الأسابيع القليلة الماضية، أن الفنانين اليهود لديهم امتيازات ويقومون باستغلال الفنانين السود. وبينما تم حذف بعض تغريداته بناء على المبادئ التوجيهية الخاصة بتويتر، تُركت تغريدات أخرى، مما أثار انتقادات حادة لمنصة تويتر.

ومن جانبها وصفت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في منشور لها على تويتر، المنشورات المعادية للسامية بأنها "بغيضة".