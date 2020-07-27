إصابة المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بفيروس كورونا
طهران - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكر مكتب المتحدث - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية - أنه "نظرا لظهور بعض الأعراض وبسبب مراعاة البروتوكولات الصحية، فإن ربيعي يمضي في منزله استراحة منذ نهاية الأسبوع الماضي، ونظرا لأن نتيجة اختبار كورونا الأول كان إيجابيا، تم نقله إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية".
يذكر أن إيران تعد الدولة الأكثر تضررا من فيروس "كورونا" في الشرق الأوسط، إذ سجلت حتى اليوم 293 ألفًا و606 حالات إصابة بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 15 ألفا و912 حالة، بحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية.
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