وزير الخارجية السعودي: سنستمر في التنسيق مع مصر لمعالجة الوضع في ليبيا

(وكالات):

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أهمية إبعاد ليبيا عن التدخلات الخارجية بكافة أشكالها.. متابعا: "سوف نستمر في التنسيق الوثيق بين مصر والسعودية لمحاولة إيجاد فرص لمعالجة الوضع في ليبيا".. مؤكدا توافق رؤى البلدين حيال كافة القضايا في المنطقة.

وقال فرحان -خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع وزير الخارجية سامح شكري- إنه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما استمع إلى ما أكد عليه الرئيس السيسي بخصوص نظرة مصر حيال الوضع الإقليمي والأمن في المنطقة.

وأضاف انه أجرى بعد ذلك مباحثات هامة مع شكري تناولت كافة مجالات التنسيق والتعاون الثنائي والقضايا الهامة والتحديات الكبرى التي تواجه المنطقة.. مشيرا إلى أنه أكد للوزير شكري على توجيهات القيادة السعودية بالتنسيق الكامل مع مصر بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.

وقال: "من خلال هذا التنسيق نستطيع الوصول إلى مستويات جديدة من التكامل والتعاون الثنائي".. مشيرا إلى أنه تم أيضا مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة في ليبيا حيث أكد دعم المملكة العربية السعودية الكامل لمصر ولإعلان القاهرة وأهمية حل الوضع الليبي من خلال الحلول السلمية ووقف إطلاق النار واحترام مقومات الأمن القومي المصري.

من جانبه قال سامح شكري "إن العلاقات ممتدة بين البلدين ونعمل بتوجيهات القيادة السياسية للسعي على التنسيق والتضامن والعمل على مواجهة التحديات المشتركة ولدينا القدرة على مواجهتها في إطار التضامن الذي يربط بيننا".

وأوضح شكري أنه تم - خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية السعودي - التأكيد على توجيهات الرئيس وخادم الحرمين لمصلحة الشعبين الشقيقين والتعامل مع القضايا على الساحة العربية، وخاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار والتصدي لكل المحاولات الخارجية لتوسيع رقعة تواجدها ونفوذها وتأثيرها السلبي على الساحة العربية".. متابعا: "نحن مسئولون عن الأمن والاستقرار في المنطقة العربية من خلال العمل المشترك في إطار الجامعة العربية والإطار الثنائي.. ولا نرضى أن تكون المقدرات مع طرف خارج الإطار العربي".

وأضاف شكري أنه عقد جلسة مباحثات "عميقة" مع نظيره السعودي أعقبها لقاء بمشاركة وفدي البلدين، وتم تناول قضايا العمل الثنائي وتفعيل الآليات القائمة بين البلدين بشكل كامل لتحقيق طفرة جديدة، ومواجهة أزمة كورونا وتأثيرها على البلدين".

وأعرب عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين.. لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تواصلا بين الجانبين فى مناسبات عديدة، مستطردا: "وسنستمر في التنسيق ولمصلحة البلدين ولصالح الأمن القومي العربي".