مسئول أممي في كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق هدنة الحرب الكورية

سول - أ ش أ

أكد قائد قيادة قوات الأمم المتحدة الجنرال روبرت إبرامز، اليوم الاثنين، أن التزام القيادة باتفاق هدنة الحرب الكورية لا يتزعزع حتى يتحقق هدفها الحقيقي المتمثل في إحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

جاء تصريح الجنرال إبرامز أثناء مراسم أقيمت في قرية بانمونجوم الحدودية؛ لإحياء الذكرى السنوية الـ67 لتوقيع اتفاق هدنة الحرب الكورية التي امتدت بين عامي 1950- 1953، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

وقال إبرامز " إن الشيء الوحيد الذي لم يتغير منذ 67 عاما هو أنه لا يوجد شيء يسهم في سلامة كوريا الجنوبية، إلا إرادة المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاق الهدنة"، مشيرا إلى أنه في نفس هذا اليوم من العام الماضي، كان جو التفاؤل سائدًا في شبه الجزيرة الكورية، حيث شهد تهدئة التوترات بين الكوريتين، لكنه سرعان ما تحول إلى حالة غموض إلى حد ما .

وأكد من جديد على إرادة قيادة قوات الأمم المتحدة؛ لتحقيق هدفها في إحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية بعد 67 عاما، قائلا: "إن القوات متعددة الجنسيات بذلت جهودا للاستجابة لدعوة حماية الشعب الكوري في الحرب الكورية".

وفي السياق ذاته، قال الجنرال كانج إن-سون، كبير ممثلي لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقيادة الأمم المتحدة خلال المراسم: "في ديباجة اتفاق الهدنة، ذُكر أنه يتم التوقيع على اتفاق الهدنة؛ لضمان الوقف التام للأعمال القتالية، وجميع الأعمال المسلحة في كوريا حتى يتم التوصل إلى الحل السلمي النهائي".

وأضاف: "أن المهمة الأولى التي يتعين علينا القيام بها هي السعي للتوصل إلى حل سلمي نهائي، ومن بين الأمثلة الرئيسية على ذلك، قمة 27 أبريل بين الكوريتين واتفاقية 19 سبتمبر العسكرية الموقعة بين الكوريتين"، مؤكدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية- فيما يتعلق بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها وقيام كوريا الشمالية بتدمير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في بلدة كيسونج الحدودية- أشارت إلى أنه لا تزال هناك أزمات كثيرة في طريق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، قائلًا: "إن مهمتنا هي وقف الأعمال العدائية المتبادلة من خلال الحفاظ على اتفاق الهدنة".