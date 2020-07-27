بينهم حليمة بولند.. صحيفة كويتية تنشر أسماء المشاهير المتهمين بغسل الأموال

(وكالات):

نشرت صحيفة "القبس" الكويتية، أسماء بعض مشاهير السوشيال ميديا العشر المُتهمين بغسل الأموال، بعد أن أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، الأحد، قرارًا بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.

وكشف مصدر لـ القبس عن أسماء المشاهير الـ10 المُتهمين: (يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا).

وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.

وكشف المصدر للصحيفة عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية "لابستهم".

ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة.

أشار المصدر إلى أن "تجميد الأرصدة الذي طبق فوراً أمس، معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم بداية من أمس، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم"، مضيفاً: "إذا أُدينوا سيدفعون ضعف هذه المبالغ".

وجاء قرار النائب العام الكويتي، على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين، بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

ووفقا لوسائل إعلام كويتية، أحالت النيابة العامة الكويتية الأسبوع الماضي ملف هؤلاء المشاهير الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال مؤخرا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.