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الصحة اللبنانية تُوصي بإغلاق البلاد بالكامل لاحتواء تفشي كورونا

10:50 ص الإثنين 27 يوليه 2020
الصحة اللبنانية تُوصي بإغلاق البلاد بالكامل لاحتواء تفشي كورونا

وزارة الصحة اللبنانية

بيروت - أ ش أ

أوصت وزارة الصحة اللبنانية، بإغلاق كُلي للبلاد لمدة أسبوعين، باستثناء حركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا في لبنان.

وأكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن -في تصريح له في ختام اجتماع عقد اليوم الاثنين لتقييم الوضع الوبائي في البلاد- ضرورة التشدد الصارم في اتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم رفع جاهزية مستشفى رفيق الحريري الجامعي (المركز الطبي الرئيسي للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا) وكافة المستشفيات في عموم لبنان للتعامل مع تفاقم حالات الإصابة بالوباء.

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة ارتفاعًا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي أعلنت معه الدولة رفع مستوى التدابير والتشدد بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء.

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وزارة الصحة اللبنانية فيروس كورونا مطار رفيق الحريري حمد حسن

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