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مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 10 مدنيين جراء انقلاب حافلة

10:47 ص الإثنين 27 يوليه 2020
مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 10 مدنيين جراء انقلاب حافلة

ارشيفية

أنقرة - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الإثنين، بمقتل خمسة جنود جراء انقلاب حافلة بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأوضحت الوكالة أن قائد الحافلة لقي حتفه أيضا.

وأضافت أن الحادث، الذي وقع في قضاء سيرتافول بمنطقة موط، أسفر عن إصابة عشرة مدنيين. وتم نقل المصابين إلى مستشفى موط الحكومي للعلاج.

وذكرت الوكالة أن الحافلة كانت متجهة من موط إلى ولاية قرمان.

مقتل جنود أتراك انقلاب حافلة تركيا

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