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بشعارات عنصرية.. مستوطنون يحرقون مسجدا قرب رام الله

09:23 ص الإثنين 27 يوليه 2020
بشعارات عنصرية.. مستوطنون يحرقون مسجدا قرب رام الله

مستوطنون يحرقون مسجدا قرب رام الله

وكالات

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم الاثنين، مسجدا في مدينة البيرة قرب رام الله، في أحدث اعتداء للمتطرفين اليهود على دور العبادة التابعة للفلسطينيين.

وألحق الحريق أضرارا جسيمة في مسجد "البر والإحسان"، كما كتب المستوطنون المتطرفون شعارات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين على جدرانه، وفق سكاي نيوز.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستوطنون على أماكن مقدسة للفلسطينيين، فقد سبق وأن أتلفوا مقابر للمسلمين وكسروا شواهدها وكتبوا شعارات عنصرية عليها.

وفي أواخر يناير الماضي، أضرم مستوطنون النار في مدرسة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وخلفوا وراءهم كتابات على الجدران.

وكانت العبارات العبرية التي كتبوها تقول: "هدم المنازل؟ فقط للأعداء" في إشارة إلى موقع استيطاني قريب تم تفكيكه مؤخرا.

كما ترك متطرفون كتابات مماثلة خارج مسجد تم إحراقه على مشارف القدس، قبل أيام من حرق المدرسة.

مستوطنون يحرقون مسجد المتطرفين اليهود فلسطين

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