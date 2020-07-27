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الهند تسجل ما يقرب من 50 ألف إصابة و708 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

09:20 ص الإثنين 27 يوليه 2020
الهند تسجل ما يقرب من 50 ألف إصابة و708 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية الاتحادية، اليوم الإثنين عن تسجيل أكثر من 49 ألف إصابة و708 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة (إنديا توداي) الهندية أن وزارة الصحة أفادت بارتفاع حصيلة الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع 49 ألفًا و931 حالة، مقابل 48 ألفًا و661 حالة في إحصائية أمس الأحد.

وتابعت وزارة الصحة أن هناك 485,114 حالة نشطة من الفيروس التاجي فيما تعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ6 من حيث عدد ضحايا الجائحة.

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