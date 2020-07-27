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كوريا الجنوبية: لا يوجد دليل على أن المنشق الذي هرب إلى كوريا الشمالية مصاب بكورونا

09:15 ص الإثنين 27 يوليه 2020
كوريا الجنوبية: لا يوجد دليل على أن المنشق الذي هرب إلى كوريا الشمالية مصاب بكورونا

كوريا الجنوبية ,والشمالية

سول - (د ب ا):

قالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنه ليس لديها دليل على أن المنشق، الذي عاد إلى كوريا الشمالية ودفع السلطات هناك لفرض إجراءات إغلاق استباقية في بلدة حدودية، كان مصابا بفيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام كورية شمالية قد أفادت أمس الأحد بان فردا، عبر الحدود بصورة غير قانونية قادما من كوريا الجنوبية، يعتقد أنه مصاب بفيروس كورونا، لتكون بذلك أول حالة إصابة بالفيروس تعلنها بيونج يانج رسميا.

ولكن مسؤولا كوريا جنوبيا قال إن السلطات الصحية لم تتوصل لصلة بين الشخص وأي حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤول في قطاع الصحة يون تاي هو القول " الشخص ليس مسجلا ضمن المصابين بفيروس كورونا أو ضمن الأشخاص المخالطين لأي من المصابين".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه يعتقد أن هذا الشخص قام بالسباحة عبر الحدود من جزيرة جوانجهوا بغرب البلاد، عقب أن مر عبر مجرى صرف للهروب من حراس الحدود الكوريين الجنوبيين.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا لعقد اجتماع طارئ، وفرض إغلاق استباقي على مدينة كايسونج الحدودية.

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية فيروس كورونا

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