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"روبرت كوخ" يسجل 340 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

09:06 ص الإثنين 27 يوليه 2020
"روبرت كوخ" يسجل 340 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 205 آلاف و609 حالات.

كما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9118 حالة بدون زيادة في الحالات منذ يومين.

وبلغ عدد المتعافين حتى صباح السبت 190 ألفا و400 شخص.

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