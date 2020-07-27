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الشرطة الأسترالية تحذر من عمليات احتيال تستهدف الطلاب الصينيين

03:35 ص الإثنين 27 يوليه 2020
الشرطة الأسترالية تحذر من عمليات احتيال تستهدف الطلاب الصينيين

الشرطة الأسترالية

سيدني - (د ب أ):
حذرت الشرطة الأسترالية اليوم الاثنين من أن الطلاب الصينيين في أستراليا مستهدفون من عمليات احتيال بالاختطاف الوهمي بملايين الدولارات.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز لمحطة (إس.بي.إس) إنه تم الإبلاغ عن ثمانية عمليات اختطاف وهمية على الأقل هذا العام في إطار أعمال ابتزاز عالمية متقنة.

وتبدأ عملية الاحتيال عادة بشخص محتال يتصل بالطلاب الصينيين الشباب ويتحدث لغة الماندرين ويدعي أنه من سلطة حكومية صينية.

ويهدد المحتالون الضحايا بخطر اتخاذ إجراء قانوني واحتمال القبض عليهم في الصين، وإقناعهم بتحويل الأموال أو تزييف عملية خطفهم وابتزاز الأموال من أسرهم.

وتقدر الشرطة أن المحتالين حققوا 3.2 مليون دولار أسترالي من خلال الاحتيال هذا العام وحده. وأرسلت عائلة واحدة مليوني دولار أسترالي معتقدة أن ابنتهم تعرضت للخطف.

وقال كبير المحققين دارين بينيت إن ما يسمى "بالاختطاف الافتراضي" نما بشكل كبير خلال العقد الماضي.

وقال بينيت إن القنصلية العامة الصينية أكدت لشرطة نيو ساوث ويلز أن ليس هناك أي سلطة صينية تقوم بالاتصال بطالب على هاتفه المحمول وتطالبه بدفع أموال.

الشرطة الأسترالية عمليات احتيال الطلاب الصينيين

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