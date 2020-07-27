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تجاوزت أمريكا وكندا معا.. بؤرة جديدة للإصابة بفيروس كورونا

01:59 ص الإثنين 27 يوليه 2020
تجاوزت أمريكا وكندا معا.. بؤرة جديدة للإصابة بفيروس كورونا

أرشيفية

للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حالات الإصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية تجاوزت للمرة الأولى نظيراتها في الولايات المتحدة وكندا معا، مع اتساع رقعة العدوى في البرازيل والمكسيك وبيرو وكولومبيا والأرجنتين.
ويجعل عدد الإصابات الآخذ في الزيادة السريعة أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررا بالجائحة، إذ تمثل 26.83 في المئة من الحالات عالميا.

ويبلغ مجمل الإصابات في أمريكا اللاتينية حاليا 4 ملايين و327160 حالة، مقارنة مع 4 ملايين و308495 في الولايات المتحدة وكندا، وفقا للإحصاء الذي استند إلى بيانات قدمتها حكومات كل دولة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دولة منفردة من حيث عدد الإصابات والوفيات من جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا بأكثر من 4.2 مليون إصابة، وزهاء 146 ألف وفاة، تليها البرازيل بواقع 2.4 مليون إصابة ونحو 87 ألف وفاة.

وجاءت المكسيك وبيرو وتشيلي أيضا بين أكثر 10 دول في العالم من حيث عدد الإصابات.

ويشير إحصاء رويترز إلى ان عدد الأشخاص المعروف إصابتهم بكورونا في العالم تجاوز 16.1 مليون.

ويقول خبراء الصحة إن البيانات الرسمية لا تعكس بكل تأكيد عدد الإصابات والوفيات الحقيقي، خاصة في دول لديها قدرات فحص محدودة.

فيروس كورونا أمريكا اللاتينية الولايات المتحدة كندا البرازيل

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