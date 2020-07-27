أول تعليق من المصري المعتدى عليه في الكويت: "مش هسيب حقي ولن اتنازل" (فيديو)

وكالات

علق المواطن المصري، المعتدى عليه في الكويت أثناء عمله داخل جمعية صباح الأحمد، مساء اليوم الأحد، على واقعة الاعتداء التي تعرض لها ووثقتها كاميرات المراقبة داخل محل عمله.

وقال المواطن المصري، لشبكة "مباشر نيوز" الكويتية، إنه تعرض للاعتداء ووثقت الكاميرات الواقعة، مضيفًا: "لم اتحدث مع المواطن الكويتي الذي اعتدى علي، هو من بدأ بالنقاش والاعتداء".

وتابع أنه ينفذ تعليمات الإدارة بشأن البيع الخاص بجمعية صباح الأحمد، الأمر الذي رفضه المواطن الكويتي، ثم اتبعه بصفعي على وجهي لثلاث مرات متتالية.

وأكد أنه لن يتنازل عن حقه وأن الكويت دولة قانون وقادرة على محاسبة الشخص الذي اعتدى عليه.

وفي رد فعل سريع لهذا الموقف، قام ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، بتقديم استقالته، وأعرب لصحيفة "الأنباء" الكويتية، عن استيائه من "التصرف المشين الذي وقع من المواطن أمام العلن وتحت سقف كيان يتولى إدارته، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في مخفر ميناء عبدالله لوضع النقاط على الحروف واتخاذ الإجراءات القانونية، ورد الاعتبار للجمعية وللموظف الذي تم الاعتداء عليه".

وذكر العتيبي أنه تقدم باستقالته إلى وكيل قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم بطاح الرشيدي وذلك بعد هذه الواقعة التي حدثت في السوق المركزي بالجمعية، إلا أن الاستقالة قوبلت بالرفض من الأخير الذي أثنى على حكمة العتيبي وإدارته للجمعية طيلة الفترة السابقة.

من جانبها، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء.

وأكدت السفيرة على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي ولا يؤثر على متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة وتتم متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري الذي تم الاعتداء عليه.