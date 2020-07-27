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ترامب يوقع أمرًا بإعلان حالة الطوارئ في تكساس بسبب إعصار "هانا"

12:47 ص الإثنين 27 يوليه 2020
ترامب يوقع أمرًا بإعلان حالة الطوارئ في تكساس بسبب إعصار "هانا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، أمرًا بإعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس بعدما ضربها إعصار "هانا" حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن ترامب "أعلن وجود حالة طوارئ في ولاية تكساس وأمر بتقديم مساعدات فدرالية لدعم جهود السلطات على مستوى الولاية والمستوى المحلي للتعامل مع الظروف الطارئة النابعة عن إعصار هانا".

وسبق أن أعلن حاكم تكساس، جريج إيبوت، حالة الطوارئ في 32 دائرة بالولاية من أصل 254، ما سيتيح السلطات المحلية الاستفادة من بعض الصناديق الإضافية وإشراك مزيد من الموارد لمواجهة الإعصار.

وضرب الإعصار "هانا" ساحل جنوب ولاية تكساس الأمريكية مساء السبت برياح شديدة وأمواج عاتية هددت منطقة شاسعة تعاني بالفعل في ظل ارتفاع كبير في عدد الوفيات بفيروس كورونا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب إعصار هانا أمريكا

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