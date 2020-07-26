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المكسيك: حصيلة وفيات كورونا ارتفعت 55% من مارس حتى يونيو الماضيين

10:55 م الأحد 26 يوليه 2020
المكسيك: حصيلة وفيات كورونا ارتفعت 55% من مارس حتى يونيو الماضيين

ممرضة في المكسيك ترتدي كمامة لمواجهة كورونا

مكسكيو سيتي - (د ب أ)


رفعت المكسيك، تقديراتها لعدد الوفيات في نحو ثلثي ولايات البلاد بنسبة 55 بالمئة، خلال الفترة بين منتصف مارس وأواخر يونيو بعد تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد مسؤولو الصحة.

وقالت المكسيك الواقعة بأمريكا اللاتينية إنه في 20 ولاية من أصل 32 ولاية بالبلاد، ارتفعت الوفيات جراء فيروس كورونا وغيره من الأسباب بمقدار 71315 حالة وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 202077 منذ 15 مايو الماضي، وحتى 27 يونيو الماضب.

ويأتي هذا الرقم مقارنة بـ130763 كان متوقعًا سابقًا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن تقرير صادر عن وزارة الصحة أمس السبت.

وتوفي 43374 شخصًا في المكسيك جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي رابع أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم، وارتفع عدد حالات الإصابة إلى 385 ألفًا و36 حالة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس السبت، إن الوباء أثر على المكسيك أكثر من العديد من دول العالم، وفقًا لموقع ميلينيو، حيث أودى الفيروس بحياة أشخاص يعانون من حالات مرضية مزمنة.

وأضاف "فقد العديد من المكسيكيين حياتهم بسبب أمراض مزمنة، لدينا بلد به مرضى يعانون من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة".

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