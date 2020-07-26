الجزائر: تمديد إجراءات حظر التجوال بسبب الكورونا لمدة 15 يومًا

الجزائر - (أ ش أ)

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الأحد، تمديد إجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما بسبب أزمة فيروس الكورونا، وذلك في 29 ولاية من بينها العاصمة.

وتشمل إجراءات الحجر المنزلي حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا يوميا، بالإضافة إلى منع التنقل بين الولايات الـ29 وتعليق النقل الجماعي العام والخاص في العطلات الأسبوعية، مع تفويض الولاة باتخاذ جميع التدابير التي بفرضها الوضع الصحي لكل ولاية بعد موافقة السلطات المختصة.

ويشمل القرار ولايات الجزائر العاصمة وأدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة والجلفة وسطيف وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة والمدية والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وغليزان.

وطالبت السلطات الجزائرية المواطنين بالمزيد من اليقظة في إدارة الأزمة الصحية من خلال التضامن والانضباط الصارم في التقيد بكل التدابير المتخذة والبروتوكولات الصحية المعمول بها، وخاصة احترام إجراءات النظافة والارتداء الإجباري للكمامات، والتباعد الجسدي، ودعت المواطنين إلى مضاعفة اليقظة وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.