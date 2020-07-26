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"هواوي" تتهم واشنطن بتضليل الحكومة الكندية

10:24 م الأحد 26 يوليه 2020
"هواوي" تتهم واشنطن بتضليل الحكومة الكندية

شركة هواوي الصينية

كندا - (أ ش أ)

اتهمت المديرة التنفيذية لشركة هواوي الصينية، منج وان تشو، الولايات المتحدة بتضليل الحكومة الكندية ومحاكمها بشأن الأدلة التي تم جمعها ضدها.
وفي ملفات المحكمة الجديدة في معركتها ضد تسليمها إلى الولايات المتحدة، أصرت منج وان تشو على الحكومة الأمريكية تستخدمها كورقة مساومة في المفاوضات مع الصين.
وذكرت صحيفة "ذي جلوب أند ميل" الكندية واسعة الإنتشار أن المديرة التنفيذية لشركة هواوي الصينية تقول إن الحكومة الأمريكية تسيء استخدام العملية وتسعى إلى وقف إجراءات التسليم، وهو طلب من المتوقع أن يتم الاستماع إليه في المحكمة في أوائل عام 2021، وكما هو متوقع، فإنها تستشهد بتعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إنه "سيتدخل بالتأكيد" في قضية منج إذا كان سيساعد في الحصول على صفقة تجارية أفضل مع الصين.
ونقلت الصحيفة عن الفريق القانوني للمسؤولة الصينية في دعوى قضائية جديدة "لقد تم تسميم هذه الإجراءات."
وتواجه منج، التي اعتقلتها الشرطة الكندية بناء على طلب تسليم من الولايات المتحدة في أواخر عام 2018 أثناء عبورها عبر مطار فانكوفر الدولي، وتم إطلاق سراحها بكفالة في فانكوفر،إذ وجهت لها تهم "الاحتيال - الكذب على أحد البنوك - وهو جريمة في كل من كندا والولايات المتحدة.
وأدى اعتقال كندا لمنج وان تشو، إلى أزمة في العلاقات مع الصين تضمن حبس بكين لاثنين من الكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، واتهمت الصين كندا بالمشاركة في "مؤامرة سياسية" مع الولايات المتحدة لتقويض شركة هواوي.

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