تظاهرة ضد الحكومة في تايلاند
بانكوك- (أ ف ب):
تظاهر مئات الشباب التايلانديين، الأحد، في بانكوك أمام نصب الديموقراطية للتنديد بسياسة الحكومة التي طالبوا باستقالتها.
وبعد التظاهرة التي نظمت قبل أسبوع، احتج المشاركون الأحد على حكومة قائد الجيش السابق بريوت شان-اوشا.
وقال بوي (27 عاما) "اريد مستقبلا يستطيع فيه الناس الدفاع عن الديموقراطية".
وأضاف "نحتاج إلى هذا الحق لأن الحكومة تهاجم أي فرد يعارضها".
وساهمت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 واختفاء ناشط من الحركة المؤيدة للديموقراطية، في تأجيج غضب الجيل الصاعد الذي ينظم تحركاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الطالبة جيسي (19 عاما) "عليهم استخدام ضرائبنا لتطوير بلدنا. نحتاج إلى تغيير الآن".
والسبت تجمع ناشطون يدافعون عن المثليين والمتحولين جنسيا أمام نصب الديموقراطية للمطالبة باستقالة الجنرال برايوت ومساواة الحقوق في الزواج.
وطلب قائد الجيش التايلاندي الجنرال ابيرات كونجسومبونج الجمعة من التايلانديين التزام "الحياد" خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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