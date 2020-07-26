أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

‏الحكومة الأمريكية تمنح شركة "مودرنا" نحو نصف مليار دولار لتطوير لقاح لكورونا

06:58 م الأحد 26 يوليه 2020
‏الحكومة الأمريكية تمنح شركة "مودرنا" نحو نصف مليار دولار لتطوير لقاح لكورونا

فيروس كورونا

وكالات

‏منحت الحكومة الأمريكية شركة "مودرنا" نحو نصف مليار دولار لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت العربية.

وقالت الشركة، إنها سوف تحصل على 472 مليون دولار إضافية من هيئة التطوير والبحث المتقدم في مجال الطب الحيوي للحكومة الأمريكية لدعم تطوير لقاحها الجديد لفيروس كورونا.

وأعلنت شركة "مودرنا" اليوم، عن إجراء تجربة سريرية سريعة ضمن تجارب المرحلة الثالثة من قِبل كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في أمريكا.

وقال ستيفن سبيكتور، أستاذ طب الأطفال بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو والباحث الرئيسي في تجارب اللقاح: "إن بلدنا والعالم يواجهان وباءا غير مسبوق أدى بالفعل إلى مقتل أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم".

وأكد أن الدواء لم يثبت عليه أي آثار جانبية منذ طرحه في المرحلة الأولى، ولكن يجب تجربته لأكثر من مرة لإثبات فعاليته.

فيروس كورونا تطوير لقاح لكورونا الحكومة الأمريكية شركة مودرنا

الخبر التالى:

الجزائر تغلق مداخل العاصمة لمكافحة تفشي كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 91583

    عدد المصابين

  • 32903

    عدد المتعافين

  • 4558

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15898552

    عدد المصابين

  • 9688548

    عدد المتعافين

  • 641050

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نهاية الدوري الإنجليزي.. يونايتد وتشيلسي يتأهلان للأبطال.. وليستر وتوتنهام ليوروباليج