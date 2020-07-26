‏الحكومة الأمريكية تمنح شركة "مودرنا" نحو نصف مليار دولار لتطوير لقاح لكورونا

وكالات

‏منحت الحكومة الأمريكية شركة "مودرنا" نحو نصف مليار دولار لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت العربية.

وقالت الشركة، إنها سوف تحصل على 472 مليون دولار إضافية من هيئة التطوير والبحث المتقدم في مجال الطب الحيوي للحكومة الأمريكية لدعم تطوير لقاحها الجديد لفيروس كورونا.

وأعلنت شركة "مودرنا" اليوم، عن إجراء تجربة سريرية سريعة ضمن تجارب المرحلة الثالثة من قِبل كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في أمريكا.

وقال ستيفن سبيكتور، أستاذ طب الأطفال بقسم الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو والباحث الرئيسي في تجارب اللقاح: "إن بلدنا والعالم يواجهان وباءا غير مسبوق أدى بالفعل إلى مقتل أكثر من 600 ألف شخص في جميع أنحاء العالم".

وأكد أن الدواء لم يثبت عليه أي آثار جانبية منذ طرحه في المرحلة الأولى، ولكن يجب تجربته لأكثر من مرة لإثبات فعاليته.