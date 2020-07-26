تراجع إصابات كورونا في الجزائر لليوم الثاني على التوالي
الجزائر- (د ب أ):
واصلت إصابات كورونا في الجزائر تراجعها لليوم الثاني على التوالي بعدما رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأحد، 593 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض 12 حالة عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 27 ألفا و357.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 9 وفيات جديدة بتراجع حالة واحدة عن حصيلة أمس السبت، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1155.
وأشار إلى تماثل 395 حالة للشفاء، ليرتفع عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات 18 ألفا و471.
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