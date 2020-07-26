بالفيديو.. تفاصيل الاعتداء على مواطن مصري في الكويت
(وكالات):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب "كاشير" من مواطن كويتي.
وأظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يلوح بيده للمواطن المصري، ثم قام بعدها بصفعه على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يتدخّل الموجودين في السوبر ماركت لمحاولة تهدئة الرجل الكويتي، كما حاول أحد أفراد الأمن منع الرجل من صفع المواطن الموظف المصري مرة أخرى.
ودشّن نشطاء عرب هاشتاج "#جمعيه_صباح_الاحمد" للتعبير عن تضامنهم مع حق الشاب المصري.
مواطن يضرب كاشير وافد في #جمعيه_صباح_الاحمد طراقين على وجهه فتتدخل قيم الفزعة وتجبر المعتدى عليه للتنازل عن حقه 😡 أين الأخلاق؟ أين الحقوق يا مجلس إدارة الجمعية؟— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) July 26, 2020
أما السيد ناصر ذعار العتيبي فنشكره على أضعف الإيمان حيث انتشر له ڤويس منكراً الضغوط الجاهلية @naser_alotibi82 pic.twitter.com/FGu8SXbvL6
وفي رد فعل سريع لهذا الموقف، قام ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، بتقديم استقالته، وأعرب لصحيفة "الأنباء" الكويتية، عن استيائه من "التصرف المشين الذي وقع من المواطن أمام العلن وتحت سقف كيان يتولى إدارته، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في مخفر ميناء عبدالله لوضع النقاط على الحروف واتخاذ الإجراءات القانونية، ورد الاعتبار للجمعية وللموظف الذي تم الاعتداء عليه".
وذكر العتيبي أنه تقدم باستقالته إلى وكيل قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم بطاح الرشيدي وذلك بعد هذه الواقعة التي حدثت في السوق المركزي بالجمعية، إلا أن الاستقالة قوبلت بالرفض من الأخير الذي أثنى على حكمة العتيبي وإدارته للجمعية طيلة الفترة السابقة.
شاهدوا وليد "المقيم" كيف كان يحدّق في الأرض بعد كل صفعه،— محمد المؤمن (@mhalmomen) July 26, 2020
قيدته لقمة العيش وحبست قهره وكبلت يداه فنقلت قهره لصدور اهل الكويت المحترمين البعيدين عن عنصرية فلانه،
كنت انتظرك ان تبصق في وجهه،
لماذا لم تبصق يا وليد! #جمعية_صباح_الأحمد pic.twitter.com/ksdXRAarxW
من جانبها، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء.
وأكدت السفيرة على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.
وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي ولا يؤثر على متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.
كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة وتتم متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري الذي تم الاعتداء عليه.
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