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الجزائر تدعو إلى احترام التدابير الوقائية من كورونا خلال عيد الأضحى

03:23 م الأحد 26 يوليه 2020
الجزائر تدعو إلى احترام التدابير الوقائية من كورونا خلال عيد الأضحى

السلطات الصحية في الجزائر

الجزائر - أ ش أ

دعت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، إلى احترام التدابير الوقائية خلال عيد الأضحى، وخاصة عملية ذبح الأضاحي، في ظل وباء فيروس كورونا.

وطالبت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين -في بيان اليوم الأحد- بمراعاة التدابير الوقائية الإضافية في ظل وباء فيروس كورونا منذ التوجه لشراء الأضحية حتى الذبح، مشددة على ضرورة التقيد ببعض التدابير منها الحد من الاحتكاك غير الضروري في أماكن الشراء والذبح، واحترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين أو تطهيرهما قبل وبعد أي تعامل مع الأضحية، وتجنب نفخ الأضحية عن طريق الفم خلال عملية الذبح.

وأكدت ضرورة تنظيف وتعقيم أماكن البيع والذبح وكذلك الأدوات المستخدمة مع جمع كل النفايات في أكياس مقاومة للماء والتخلص منها،

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الجزائر فيروس كورونا وزارة الصحة الجزائرية عيد الأضحى

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